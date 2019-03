Tourrettes-sur-Loup : la sécheresse trouble à la fois la faune et la flore

Dans l'arrière-pays niçois, pas une seule goutte de pluie depuis près de deux mois. Les légumes ne poussent pas et le sol se dessèche. Normalement, l'arrosage manuel ne devrait se faire qu'au mois de mai. Pourtant en ce début de printemps, cela se fait déjà deux fois par semaine. Les collines, elles, sont toujours aussi sèches et les brebis sont mis à l'épreuve. Dans cette région, aucune précipitation n'est prévue dans les prochains jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.