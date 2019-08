Tourrettes-sur-Loup : les produits de l'automne s'installent discrètement sur les étals

A Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes Maritimes, il n'y a pas que les plages qui sont bondées de monde. Les marchés d'été sont aussi pris d'assaut. Si les légumes et les fruits frais y restent encore les stars, les produits d'automne, eux, commencent à prendre place. Bientôt, raisins, poires et mirabelles éclipseront les pêches et les abricots. En attendant, chacun en profite pour faire le plein de fruits et légumes de saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.