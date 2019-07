Tours : une exposition de Marcoville dans l'église Saint-Julien

A Tours, dans l'église Saint-Julien, un artiste plein d'imagination a construit des milliers d'anges et de poissons de verre dans la voûte. Il s'agit du sculpteur Marcoville qui a créé un autre monde dans la nef, composé de 600 anges, tous différents, qui survolent nos têtes en plus d'une forêt d'arbres extraordinaire. L'artiste a également sculpté une soixantaine de vierges bordant les contres-allées. Il lui a fallu dix ans de travail pour venir à bout de ce paradis en verre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.