La tourtière à l'armagnac, un délice qui vous ravit les papilles

Dans les landes, le marché d'Eugénie-les-Bains est un lieu de tentation, car il est difficile de résister à la fameuse tourte irlandaise. Cette pâtisserie moelleuse est fourrée de divers fruits comme les myrtilles, les pommes et les pruneaux. Prendre une bouchée vous rendrait sûrement adepte. Le secret de la pâte est le temps de repos, ce qui va lui donner une texture élastique pouvant recouvrir une table entière. Au final, garni de fruits au choix, de beurre, de sucre et d'armagnac, la tourtière doit comporter douze couches au maximum. A déguster sans modération !