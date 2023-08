Tous aux lotos… pour améliorer son pouvoir d’achat

Les jeux sont ouverts dans la salle comble au Titanic, une salle de loto à Aubigny-au-Bac (Nord). Près de 250 joueurs espèrent remporter le gros lot, 1 000 euros de bons d’achat. En un an et demi, la clientèle a été multipliée par deux. Depuis quelque temps, la moyenne d’âge est passée de 70 ans à 50 ans. Fini le loto désuet. Les propriétaires ont investi plus de 75 000 euros pour moderniser les lieux et attirer un nouveau public. Ambiance garantie, tous les joueurs espèrent gagner pour arrondir leur fin de mois. Cet après-midi, plus de 4 500 euros de bons d’achat sont à gagner. "Ça fait du bien d’avoir 200 euros de courses avec le plaisir de jouer", lance une joueuse. Les 1 000 euros sont remportés par Sabrina qui rafle le jackpot. Elle pourra faire ses achats dans une enseigne régionale de grande distribution. "De la nourriture, des cadeaux pour mes enfants... je suis heureuse", confie-t-elle. Le rendez-vous se tient dimanche prochain, pour ceux qui veulent tenter leur chance. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman