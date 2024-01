Tous debout pour le spectacle couché

Il y a 250 spectateurs confortablement allongés au sol. Au gré des images, le plafond et les murs s’animent, vacillent puis se redressent. Sur la musique de Vivaldi, les quatre saisons s’enchaînent. En un peu plus de 30 minutes, les spectateurs ont l’impression d’avoir vu s’écouler une année entière. Une expérience conviviale et souvent familiale, elle donne l’impression d’être comme à la maison. Si l’esprit s’évade, on ressent aussi des sensations à fleur de peau. À l’origine du projet, un collectif d’artistes et de programmeurs. Il a fallu scanner l’édifice pour adapter les créations lumineuses au lieu. Quant aux projecteurs lasers, ils fonctionnent de manière totalement automatisée. Pour les Lyonnais, c’est aussi l’occasion d'admirer différemment le Palais de la Bourse. Ce bâtiment emblématique de la ville, construit au XIXe siècle, est classé aux monuments historiques. Les projections dureront jusqu’à fin février à Lyon, puis le spectacle sera visible dans plusieurs capitales européennes. TF1 | Reportage C. Buisine, J. Chaize