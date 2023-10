Tous derrière les Bleus !

Il trône sur la ville. Le coq français est aujourd'hui promu symbole de Lyon, arboré par des supporters confiants et déjà bruyants. Quel que soit l'accessoire, tout le monde ici est motivé : "c'est sûr qu'on va gagner, sinon, je ne serais pas là" ; "on va la mettre 40 points minimum" ; "après, on va aller se faire maquiller, faire le nécessaire (...) il n'y a pas de problème, on est chaud". Ambiance aussi au Village Rugby. Ici, les possibles futurs stars du XV de France sont en action. Les parents, eux, attendent les grands Bleus de pied ferme. Dernières heures décontractées pour les joueurs entre la photo officielle et l'entraînement. Les Bleus sont prêts à franchir l'obstacle et gagner ce match. "On l'aborde avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie. On sait que ça va taper fort pendant 80 minutes", confie le capitaine de l'équipe, Charles Ollivon. Qu'importe, ils seront poussés par leurs supporters, tous convaincus que leur équipe va l'emporter. TF1 | Reportage D. Piereschi, M. Dupont