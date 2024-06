Tous derrière les Bleus !

À Düsseldorf (Allemagne), aucun doute, ils sont bien là. Les supporters des Bleus se font entendre dans toute la ville. Une vague bleue déferle sur l'Allemagne, des fans prêts à tous les sacrifices pour être là ce lundi soir. Eux, viennent de faire 8h de route. Tous sont confiants pour ce premier match face à l'Autriche. "On a quand même une super équipe, qui peut aller au bout. Donc, je pense que tout le monde est super motivé pour aller les pousser et vivre une belle aventure", nous a confié un supporter. À Marseille (Bouches-du-Rhône) aussi, on se prépare, à commencer par les terrasses et les bars. Sur le Vieux-Port ce lundi matin, on ne parle plus que de l'équipe de France. Au jeu des pronostics, tout le monde est d'accord avec ce score bien précis : 3 - 1. Les plus motivés sont déjà maquillés, d'autres courent encore dans les magasins pour compléter leur panoplie de supporter. Peu importe la météo, une seule chose compte : ramener la coupe à la maison. Et ce lundi, tout le monde y croit. TF1 | Reportage N. Pellerin, D. De Araujo, S. Prez