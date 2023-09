Tous derrière les Bleus !

Ce vendredi matin, chez un charcutier traiteur, on s'échauffe. Et c'est Claudine qui marque l'essai directement dans la vitrine. À Carvin (Pas-de-Calais), on ne peut pas rater cette vitrine complètement bleu-blanc-rouge. Ici, tout le monde attend le match. C'est un engouement même dans notre région plus habituée au football. Mais à Lille (Nord), la célèbre déesse qui surplombe la Grand Place a, désormais, dans les bras un ballon de rugby. "On voit un beau ballon de rugby, je suis d'accord", dit une habitante. La ferveur populaire est partout. Ici, à la mairie d'Armentières (Nord), les employés qui s'occupent des passeports et de papiers sont habillés en supporters. Et c'est Marie, qui part en retraite ce vendredi soir, qui a eu l'idée avec ses collègues. Et à la mairie, on sait même faire la ola pour encourager l'Équipe de France. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman