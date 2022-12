Tous derrière les Bleus !

Au bord de l'océan, ce mercredi matin, les Bleus sont dans toutes les têtes. Certains en deviendraient même poètes. À la sortie de cette école, les étudiants n'ont pas le même slogan, mais la même passion. Au jeu des pronostics, c'est plutôt la France qui gagne. D'autres, pourtant, se laissent un plus se porter par l'euphorie. La mairie de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) avait promis une fan zone si les Bleus arrivaient en demi-finale. C'est chose faite, il y aura 2000 personnes ici ce soir. Désormais, la ville ne veut plus s'arrêter là et voit déjà un peu plus loin. "On espère effectivement pouvoir continuer jusqu'à dimanche, tout est prêt", explique le directeur des sports, Michaël Frocq. Hervé Maillard, lui aussi, est fin prêt. Dans son bar, ce soir, il y aura du maquillage pour tout le monde. Il a même prévu des cocktails spécialement prévus pour l'occasion. Il sera à fond. "Crier, remuer, faire du bruit... cela va être assez mouvementé. On a tout ce qu'il faut, on a même une petite cloche pour les buts", affirme-t-il. Il n'y a plus qu'à espérer que la cloche d'Hervé retentisse un maximum de fois ce soir. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moureau