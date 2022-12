Tous derrière les Bleus dans la ville bleue

Des bateaux aux devantures des magasins, en passant par les voitures d'auto-école ou même les panneaux de signalisation, à Concarneau, on voit un peu la vie en bleu. Elle est surnommée "la ville bleue". Cela vient de la mer, des sardines, et des filets bleus. Alors à moins d'un jour avant la demi-finale du Mondial, ici on vibre encore plus derrière les Bleus. Ce n'est pas seulement un surnom, car le bleu à Concarneau est très sérieux. Les Thoniers, les joueurs de foot de la ville, affichent eux aussi la couleur. Des maillots aux petits accessoires, tout est bleu. Et lorsqu'il faut choisir son fromage, il est inutile de trop réfléchir. En cas de victoire des Bleus mercredi, pour cette fromagère, c'est déjà tout vu. Elle fera une grosse promotion sur tous ses fromages bleus. Dans un bar de la ville, la décoration est déjà en place, et l'ambiance aussi. Tous sont bien équipés pour suivre le match et soutenir les Bleus. "Tout le monde a son maillot sur soi. Derrière, on prend les pronostics aussi pour ceux qui veulent jouer ... On mise forcément sur eux", lance un participant. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel