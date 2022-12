Tous en bleu blanc rouge pour la finale !

Pour célébrer comme il se doit les exploits de nos Bleus, il y a un événement à ne pas négliger. C'est le choix de "la tenue de supporter". Il y a le classique maillot des Bleus, mais c'est un peu simple à première vue. Nous pensons qu'on peut trouver mieux comme tenue. D'abord, il faut voir les vêtements et pour cela rien de mieux qu'un club de foot local. Ici, on ne compte plus le nombre de matchs de foot des Bleus qui ont été regardés. Chacun a son maillot préféré. En effet, face à l'Argentine, nous aurons bien besoin d'un porte-bonheur. Comme celui-ci, une réplique du maillot de Platini de 1984. Au passage, prenons un short et les chaussettes du club. La tenue complète est là et il nous reste à trouver les accessoires. Et pour cela, direction vers le temple du bon goût. Ici, les ventes d'accessoires des supporters ont doublé depuis le début de la compétition. La vendeuse nous propose une perruque, un collier hawaïen, un drapeau, et un maquillage bleu - blanc - rouge. Nous voilà donc équipés pour aller en cabine d'essayage. Cependant, il va falloir attendre et être patient jusqu'à dimanche. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Arrigoni