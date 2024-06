Tous en route pour la Normandie

Destination les plages du Débarquement. Arrivée prévue le 6 juin 1944, nous embarquons pour un voyage dans le temps. À la place de Louis, il y a 80 ans, c'était un GI américain au volant d'une jeep. Le poids de l'histoire sur les amortisseurs, les vitesses un peu engourdies, mais elle tient. Un convoi peu discret qui va à 35 miles par heure. Pour entretenir la mémoire, encore faut-il entretenir la mécanique. Dernière inspection la veille du départ, près de Châteauroux (Indre). Tous ici sont des passionnés, des collectionneurs, des êtres à part nous disent-ils, toujours en quête de LA pièce rare, celle d'origine. La fierté ensuite de rouler, même dans le vent, même sous la pluie. Mais au 70e kilomètre, coup d'arrêt. Adieu la Normandie ? Peut-être pas. Plus de 300 kilomètres encore avec pour moteur leur passion, et autant de carburant. Partout sur leur passage, des saluts anonymes, mi-respectueux, mi-intimidants. Dernière manœuvre, et les voilà arrivés, avec une certaine émotion. TF1 | Reportage F. de Juvigny, F. Petit