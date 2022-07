Tous fadas de Marseille !

A Marseille, il y a bien sûr la Bonne Mère, perchée au regard doux. Il y a aussi le Vieux-Port, imposant, et mille autres raisons pour que Marseille soit, chaque jour, la plus belle aux yeux de ses habitants. La célèbre fierté marseillaise est encore plus évidente lorsque l'hebdomadaire Time magazine place la ville dans les 50 destinations à voir cette année. Et ce, au même niveau que les Galapagos ou la Grande Barrière de corail. C'est le résultat des années d'efforts pour essayer de changer la réputation de Marseille et attirer toujours plus de touristes étrangers. Ce qui a séduit l'hebdomadaire américain, c'est la diversité culturelle. Mais il y a surtout aussi la gastronomie locale, inimitable. Sur le Vieux-Port, les professionnels de la restauration formulent d'ailleurs un espoir : "qu'il y ait un afflux de tourisme et que Marseille se fasse découvrir sur le monde entier". L'an dernier, près de cinq millions de touristes ont visité la cité phocéenne. TF1 | Reportage M. Desmoulins, B. Rey