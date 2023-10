Tous fans d'ovalie !

Lumio (Haute-Corse), un des villages le plus paisible. Enfin, ça c'était avant la Coupe du monde. Depuis un mois, on n'entend qu'eux, les futures reines et rois de l'ovalie. Ils étaient 45 l'an dernier, ils sont une soixantaine cette année. Ce sont des enfants conquis par le parcours de l'Équipe de France. Certaines sont d'ailleurs très inquiètes pour leur idole. C'est la fièvre rugby de la Corse au Nord de France, des terrains aux bars. Dans cet établissement lillois, il faut refaire les stocks. Plus de 2 000 litres de bière ont été consommé le week-end dernier, un record. En septembre, ce bar a doublé son chiffre d'affaires, il sera de nouveau plein dimanche. Les patrons préviennent, il faudra venir trois heures en avance pour avoir une place assise. Dans cette boutique en région parisienne, le magasin pourrait connaître sa troisième rupture de stock en deux mois. À ce rythme, 250 000 maillots devraient être vendus dans le pays, cinq fois plus qu'une année normale. TF1 | Reportage J. Cressens, P. Roubaud