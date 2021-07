Tous les 14-Juillet, réveil en fanfare pour les habitants de ce village de la Sarthe

Montbizot et ses 1 800 âmes dorment encore, mais déjà la fanfare de la commune est à pied d'œuvre pour les réveiller. Ils sont une petite dizaine ce mercredi matin à jouer sous les fenêtres des habitants. Selon le chef de musique de l'association musicale du village, Christophe Brossier, la pratique a commencé entre les deux guerres et depuis 1977, c'est devenu une tradition. Après une première tournée, une première pause-café chez l'ancien maire de la ville est de mise. Et notre joyeuse bande repart. Elle va s'arrêter devant une trentaine de maisons et sur le parcours, elle ne manque pas d'être saluée par les habitants. Une famille s'est même levée tôt pour écouter la fanfare. Un moment de partage entre les membres de la famille. Pour les musiciens, ce rendez-vous de la fête nationale est incontournable. Au terme de son périple, au cœur de la campagne sarthoise, la bande se retrouve autour d'une soupe à l'oignon. Une dernière étape bienvenue. L'an prochain, la fanfare de Montbizot sera de nouveau au rendez-vous, et ce, dès cinq heures du matin. C'est une promesse !