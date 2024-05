Tous les regards tournés vers le Belem

Enfin, le voilà, on l'aperçoit au loin. Le Belem approche avec à son bord la flamme olympique, prête à brûler durant toute la durée des JO. Après douze jours de navigation en Méditerranée, la voici donc accueillie par des centaines de bateaux, des clubs nautiques locaux ou encore des plaisanciers. Bref, des chanceux autorisés à escorter la torche dans la rade nord de Marseille. Mètre après mètre, le navire approche de la côte, et sur terre des centaines de personnes massées. Parfois depuis les premières heures du jour, comme ici au-dessus de la plage de Corbières. Pour avoir le meilleur point de vue, il fallait réserver sa place. Certains ont sorti les chaises de jardin, jumelles et appareils photo de rigueur. Être le mieux placé pour ne rien rater de cette parade qui célèbre les premiers jeux d'été organisés en France depuis un siècle. En contrebas sur la plage, des admirateurs de tous horizons et de tous âges. Du côté du jardin du Pharo, nos équipes trouvaient déjà des files interminables. TF1 | Reportage D. De Araujo