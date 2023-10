Tous les secrets de la patate douce

La patate douce est un légume étonnant : "C'est l'un des légumes les plus anciens du monde. Il existait déjà en Amérique du Sud, il y a plus de 8 000 ans", explique Thierry Gabet, jardinier. Au mois d'octobre, c'est le bon moment pour les récolter. Alors revenons un peu en arrière, la culture de ce drôle de légume commence à la fin du mois de février. Quelques semaines plus tard, la magie opère, et la patate douce se transforme. Au mois de mars dernier, Sandrine nous a montré comment faire les boutures, à partir des tiges apparues sur la patate. Les grandes, coupées en biseau, seront divisées, et les petites, on va les mettre directement dans la terre. L'année dernière, au moment de planter les patates douces après les dernières gelées, Thierry nous avait donné un précieux conseil : "A chaque pied planté, vous mettez un petit tuteur. Ce tuteur va vous permettre d'avoir un repère, et ils ont besoin de cinq litres d'eau, du 1er août jusqu'au 15 septembre". Les plants vont s'étaler encore et encore, de quoi s'assurer une belle récolte en automne. Les surprises ne s'arrêtent pas à la porte de la cuisine de Sandrine. Elle va réaliser une pâte à tartiner à base de patates douces. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Jeunemaître, J. Denniel