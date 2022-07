Tous les trains à l'arrêt plusieurs heures dans les Hauts-de-France

Un panneau des trains au départ quasi vide et des regards inquiets ce mercredi matin à Lille (Nord). De nombreux voyageurs, qui partaient en vacances, se sont levés tôt pour rien. Pour cause, deux câbles électriques ont disjoncté cette nuit. Cela a plongé les deux gares de Lille dans le noir total, dont les deux centres de commande. Comme aucune communication n'était possible, aucun train n'a démarré, laissant les clients de la SNCF en pleine galère. "Je dois rentrer à Rennes pour des raisons professionnelles. Et malheureusement, pas de train pour l'instant. On communique avec les éléments informatiques", se plaint l'un d'entre eux. C'est toute la région des Hauts-de-France qui s'est retrouvée sans train depuis ce mercredi matin. A Orchies par exemple, les premiers TER des travailleurs ont été annoncés avec plus de deux heures de retard. C'est une énorme pagaille à l'échelle régionale, à tel point que la SNCF a demandé à ses clients de reporter leur voyage ou de privilégier un autre moyen de transport. La circulation reprend progressivement depuis huit heures. Mais la situation devrait prendre beaucoup de temps avant de revenir à la normale. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman, B. Agirbas