Tous les vols à destination de la Corse vont pouvoir reprendre

Selon les modifications du décret promulgué en début de semaine, les vols à destination de Corse reviennent à des règles de circulation communes avec le continent. L'arrivée en Corse en avion se fera sans attestation et cela réjouit les commerçants. En effet, le lancement de la saison sur l'île est devenu une priorité. À Bonifacio, lieu de tourisme corse, l'inquiétude est palpable et les touristes sont attendus avec impatience.