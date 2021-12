Tout le monde sur son 31 : quels programmes pour le réveillon ?

C'est le réveillon de tous les imprévus. Ce vendredi matin, à Pornichet (Loire-Atlantique), peu importe l'âge, rien n'est comme d'habitude. "Ce soir, restaurant à deux, pas de soirée dansante. D'habitude on danse, on chante, on est tous ensemble. Ce n'est pas pareil aux autres années", témoigne une passante. Vincent prévoit avec ses amis une soirée calme, juste dans une maison. Composer un peu pour se retrouver quand même. Ces joggers fêteront la Saint-Sylvestre avec des amis. "Ce soir on va profiter", "Tous nos amis ont trois doses de vaccins et ils ont tous évité de voir plein de monde les jours précédents, donc on n'a pas l'impression de prendre vraiment de risque en étant en petit comité, tous vaccinés", racontent-ils. Après sa journée de travail, une commerçante restera finalement dans le coin pour célébrer la nouvelle année. Malgré ces organisations de dernière minute, les gourmandises ne sont pas écartées pour bien célébrer cette fin d'année. TF1 | Reportage M. Monnier, K. Moreau