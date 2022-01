Tous têtes en l’air : le palmarès des objets perdus

Dans le top dix des objets que l'on perd le plus, il y a les clés, mais aussi et surtout, la carte d'identité, le portefeuille, le téléphone et les lunettes. Ce père de famille estime égarer une quinzaine d'objets chaque année. Ce monsieur rachète. C'est plus efficace selon lui que de perdre son temps à chercher. Pourtant, il suffit parfois de revenir sur ses pas. Selon une étude, six personnes sur dix ne retrouvent jamais leurs objets. Cette dame s'estime donc chanceuse. "Je prends le métro, je pars. J'ai laissé toutes mes affaires avec le sac, la panique totale", raconte-t-elle. Mais elle les a finalement retrouvées grâce à deux jeunes hommes. Désormais, cette dame touche souvent ses poches pour vérifier que tout y est. C'est d'abord dans les rues qu'on perd des objets, viennent ensuite les écoles, les piscines, les centres commerciaux et les transports en commun. Quant aux jeunes, ils seraient deux fois plus têtes en l'air que les plus âgés, mais pas tous. Seuls 2% des Français retrouveraient leurs affaires égarées dans les bureaux des objets trouvés. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J. Clouzot