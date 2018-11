La Toussaint, ce moment où fleurissent les tombes des êtres chers

Ce 1er novembre 2018, à Caen, plusieurs personnes sont venues de bon matin fleurir les tombes de leurs proches. Comme tous les ans, c'est un moment riche en émotions pour les vivants. Une tradition séculaire qui perdure malgré la dispersion des familles et le manque de temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.