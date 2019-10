Toussaint : nettoyage des cimetières dans le Finistère avant le jour J

À quelques jours de la Toussaint, l'heure est au nettoyage des cimetières dans le Finistère. Que ce soient les agents municipaux, les familles des défunts ou des jeunes qui ont besoin d'un job d'hiver, ils sont nombreux à s'y mettre. À Plouguin et à Saint-Pabu, personne ne se décourage malgré le temps nuageux et humide. La tradition est manifestement respectée dans la région, comme un peu partout ailleurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.