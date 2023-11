Toussaint : une tradition bien vivante

Avec ces belles couleurs, la journée n'est pas si maussade. Pour la Toussaint, cinq fleuristes ambulants se sont installés ici. Ce mercredi matin, pour acheter les chrysanthèmes, les jeunes se font rares. Jess a une explication : "on ne les voit pas en fait, peut-être qu'ils sont venus plus tôt ou hier, ça dépend". Éloignons-nous des cimetières. Pour voir si la Toussaint fait toujours recette, allons dans cette boulangerie pour un sondage sauvage. "On a des proches qu'on a perdus éventuellement et puis ça nous rappelle à eux" ; "Moi, je ne prends pas le temps d'aller au cimetière. Ce n'est pas un truc que je fais naturellement", confient des clients. Aujourd'hui, il n'y a pas de grasse matinée pour Clément. Son papa tient à lui transmettre cette tradition de rendre hommage aux défunts. Un effort qui semble se perdre au fil des générations. Autant faire en sorte que l'endroit soit accueillant. Chaque année, plus de 20 millions de chrysanthèmes sont vendus dans l'Hexagone. Avec la Saint-Valentin et la fête des mères, cela reste un moment important de l'année pour les fleuristes. TF1 | Reportage G. Gruber, M. Doux