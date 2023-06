Tout à quinze euros, l'incroyable vente de la casse auto

C'est une course à la bonne affaire. Des centaines de participants, pour la plupart suréquipés, sont venus désosser des voitures bonnes pour la casse. Qu'ils repartent avec un moteur ou un simple phare, le prix est le même, quinze euros la pièce. Professionnels comme particuliers ont flairé la bonne affaire. Vincent ne s'y connaît pas franchement en mécanique, mais pour une portière dix fois moins cher, il n'a pas hésité à relever les manches. Ici, la compétition est rude pour trouver la perle rare. Les meilleurs bricoleurs ne rechignent pas à donner un coup de main. L'ambiance est familiale et bon enfant. Dans les allées, entre les brouettes et les caisses à outils, il y a Laura, venue spécialement en soutien de son mari. Cette opération existe depuis quinze ans. Si le succès a tout de suite été au rendez-vous, il l'est d'autant plus en ce moment avec la flambée des prix. Pour l'organisateur, c'est l'occasion rêvée de revaloriser des pièces dans un souci écologique. Au total, 500 véhicules auront été revalorisés ce vendredi matin. Toutes les pièces invendues seront ensuite recyclées. TF1 | Reportage T. Copleux, A. François-Poncet