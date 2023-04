Tout conserver au frais, la fausse bonne idée ?

Vous allez en manger une bonne partie de l’été. Si vous voulez garder le goût de ces fraises, attention, pas trop de froid. "La solution, c’est la température", nous explique un commerçant. Pour ne pas les dénaturer, il faut les conserver à huit ou dix degrés, pareil pour le melon. Vous serez peut-être surpris, mais tous les fruits devraient, dans l’idéal, éviter le réfrigérateur. C’est le cas notamment pour les concombres ou les courgettes. Un concombre au frigo devient mou et se flétrit plus vite qu’à température ambiante. En dehors du réfrigérateur, les fruits et légumes garderont leurs propriétés nutritives et antioxydantes, sauf ceux-ci : les salades, les champignons, les carottes, les haricots verts ou encore les poireaux. Enfin, petit conseil : pour faire mûrir un fruit, placez-le enfermé avec une pomme. Cela peut prendre deux à trois jours. Mais l’inverse est vrai aussi : pour garder les fruits plus longtemps, éloignez les pommes. TF1 | Reportage E. Braem, D. Bertaud