Tout est à refaire à Saint-Martin-Vésubie ?

Pour rentrer chez lui, Serge, 70 ans, doit maintenant traverser la rivière à pied. La route qui relie les deux rives de Saint-Martin-Vésubie s'est effondrée vendredi. Elle avait déjà été détruite par la tempête Alex, il y a trois ans. Ce samedi matin, la décrue se poursuit, mais le courant de la Vésubie est encore violent. Xavier tente de faire traverser ses amis coincés avec leurs enfants de l'autre côté de la rive, mais c'est trop dangereux. Pour leur sécurité, les gendarmes les en dissuadent. Impuissant, Xavier constate, amer, les dégâts. "On en a marre. C'est une désolation", déplore-t-il. Sur le marché du village, tout le monde parle, ce matin, de la tempête Aline qui ravive des blessures. "La deuxième fois en trois ans, c'est rapproché. On a encore des problèmes par rapport au premier, avec la tempête Alex, et maintenant Aline. C'est trop !", se plaint un villageois. Dans la vallée, le nettoyage va maintenant commencer avant les nouvelles reconstructions. TF1 | Reportage J. Quandcar, B. Sisco, O. Cresta