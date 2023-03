Tout est bon dans le sapin

Il a fallu plusieurs mois à Rémi Arnould pour mettre au point sa recette. Cet artisan chocolatier vosgien rêvait d'avoir un chocolat au goût emblématique de son massif. C'est en hiver que ses producteurs d'huiles essentielles récoltent les branches de sapin des Vosges pour la distillation. À la Ferme du Bien-être à Gérardmer, Jefferson est justement en train de broyer des branches toutes entières. Il faut 400 kilos de sapin pour espérer distiller 1,5 litre d'huile essentielle. "Il y a de l'huile essentielle dans les aiguilles, mais aussi dans les petits rameaux", confie-t-il. Les plus gros consommateurs restent les producteurs de bonbons, comme Justin Wexler de la Confiserie Géromoise. "Quelques millilitres d'huile essentielle suffisent à parfumer et à avoir des bienfaits dans les bonbons", explique-t-il. Mais les bonbons ne sont plus les seuls à faire voyager le goût des Vosges. Bière, glace, sirop, savon... le sapin est aujourd'hui associé à de nombreux produits du terroir. Cette charcuterie est également fumée aux bois des Vosges. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse