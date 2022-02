Tout est prêt pour fêter le citron à Menton

Dans les jardins de la ville, les motifs d'agrumes prennent forme. Comme dans une fourmilière, de petites mains s'activent pour accrocher un par un les citrons et les oranges. Sur d'immenses structures métalliques, ils sont les artisans de la fête et en sont fiers. "On est content de faire plaisir aux autres" ; "Je suis une mamie retraitée, on est une bonne équipe et franchement, c'est sympa. En plus il fait beau", témoignent les travailleuses. Compromise par la crise sanitaire, la fête des citrons annulée l'année dernière aura bien lieu cette fois, presque sous sa forme habituelle. On compte un peu moins d'agrumes, mais les défilés sont maintenus et les jardins sont accessibles gratuitement. "Aujourd'hui, ce sont 80 tonnes d'agrumes contre 140 à 180 tonnes les autres années", explique Franck Roturier, directeur des parcs et jardins. La fête est de retour pour le plus grand bonheur des Mentonnais, ravis de voir leur ville retrouver des couleurs. Dans les ateliers municipaux, à l'abri des regards, on habille les chars qui défileront lors des fameux corsos fruités. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard