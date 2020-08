Tout juste rouvert, le pont transbordeur de Rochefort fait le plein de touristes

Le pont transbordeur de Rochefort a été inauguré en 1900, et il est le seul de son genre à encore exister dans l'Hexagone. Un joyau architectural auquel les habitants de la Charente-Maritime sont très attachés. Pour le restaurer, des travaux ont été entrepris il y a quatre ans avec un budget de 23 millions d'euros. Un investissement à la hauteur des espérances, car le pont n'a rien perdu de son caractère. Tout juste rouvert, il attire d'ailleurs plein de touristes cet été.