Tout l'Est se prépare pour la Saint-Nicolas

Depuis trois semaines, le chocolat coule à flots dans un atelier. Pour préparer la Saint-Nicolas, il faut s'y prendre bien à l'avance tant la demande est importante. A noter que la Saint-Nicolas, c'est la fête des gourmands, l'occasion de lancer les réjouissances de fin d'année. "On fait plus de Saint-Nicolas que de père Noël", lance Fabrice Dumay, maître chocolatier. En boutique, le saint patron des Lorrains attire toute l'attention, car chacun a un souvenir avec lui sans oublier le pain d'épices. Dans un atelier, la recette familiale a traversé les siècles : cannelle, muscade, cardamome, girofle, voilà pour les épices. Thierry-Laurent Lefèvre Lemoine les ajoute à une pâte composée de farine et de miel. Elle doit d'abord reposer pendant un mois. Cette pâte compacte doit être pétrie pendant 45 minutes. Pour cela, rien de tel que les vieilles machines. Ici, même les emporte-pièces sont centenaires. Cuits en 15 minutes, les pains d'épices sont ensuite décorés à la main. Depuis cinq générations, la famille Lefèvre reproduit les douceurs à l'effigie du Saint-Nicolas. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly