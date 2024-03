Tout se cuit sur le barbecue

Sur le grill, du fenouil, des asperges, et même plus surprenant encore, un cake salé. Alors, les saucisses ont-elles de la concurrence pour se faire de la place sur le barbecue ? Rassurez-vous, la viande grillée a toujours autant la cote, mais désormais, tout se cuisine sur les braises. Au menu ici, un burger de champignon en presque dix minutes chrono. Un trompe-l’œil visuel et gustatif ! Chez Laurent, tout le repas est cuisiné sur le grill. Un Munster rôti est accompagné de légumes, cuisiné dans cette poêle adaptée au barbecue. Car aujourd'hui, au rayon "Accessoires", les brochettes ont de la compagnie. Voilà comment votre barbecue remplace à la fois votre four et votre cuisinière. Des pierres pour une cuisson parfaite de la pizza, des plats adaptés pour les gratins de légumes... les accessoires existent désormais pour tout cuir à la flamme, y compris pour un gâteau aux pommes. Donc, n'oubliez pas de garder une petite place pour le dessert. TF1 | Reportage É. Coussemacq, C. Souary