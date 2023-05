Tout s'échange ! Le succès du troc

De la nourriture contre une trousse, un tableau contre une peluche, au marché au troc d'un petit village de 900 habitants, tout s'échange. Violène a plein de plantes à donner. Les bonnes affaires sont nombreuses. Carinne s'est préparée pour participer à cet événement gratuit. Il est organisé par la commune. Le troc se développe partout sur le territoire par des événements tel que celui-ci, mais aussi par des structures permanentes, comme des cabanes à dons. Victime de son succès, celle de Plougonvelin a doublé sa superficie depuis peu. Le lieu attire de nombreux habitants. La cabane est gérée par une association. Anne est bénévole et elle a un crédo qu'elle répète sans cesse : "On n'est pas obligé de jeter. On peut prendre le temps de venir jusqu'ici". Le troc permet aussi de rapprocher les habitants entre eux et de créer un nouveau lieu de vie dans les communes. TF1 | Reportage M. Pirckher, R. Cann