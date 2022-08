Tout un village au rythme du Grand Bal de l'Europe

Pour participer au Grand Bal de l'Europe, ils sont venus par millier depuis leur contrée lointaine. Dans la foule, des Italiens, des Néerlandais, des Hongrois réunis par la danse. "C'est un lieu chaleureux, un peu hors du temps" ; "Ce n'est pas un festival où on regarde. On participe", ont affirmé les participants. Novices ou expérimentés, tous ont gagné le petit village de Gennetines, dans l'Allier, pour apprendre les danses traditionnelles. Vous n'êtes peut-être pas familiers au pas de bourrée, la valse ou la mazurka. Pas de panique ! Avant chaque bal, des ateliers sont organisés pendant la journée. Cela tombe bien car cette année, Hélène, 14 ans, est un peu rouillée pendant la bourrée. Il ne vous faudra que quelques minutes pour apprendre la danse québécoise si vous suivez les conseils de Nicolas Brighenti. "Les pas sont vraiment simples. Il vous suffit d'avoir la joie et l'envie de venir danser tous ensemble", a-t-il expliqué. Danser est aussi l'occasion de faire des rencontres. Guillaume vient de Gironde, Véronique de la région parisienne. Il y a tout juste 24 heures, ils ne se connaissaient pas. Du forró brésilien à la très rythmée scottish, le Grand Bal de l'Europe s'adresse à tous. Il affiche déjà complet pour les deux prochaines semaines. TF1 | Reportage E. Vinzent, A. Flament