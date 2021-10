Tracé du Tour de France : la fierté des habitants de Castelnau-Magnoac

Il arrive généralement des Pyrénées qui se dessinent à l'horizon. En plus de 100 ans de Tour de France, le peloton a plusieurs fois traversé Castelnau-Magnoac. Mais cette fois, les coureurs y feront étape le 22 juillet. Une grande nouvelle pour les habitants : "c'est énorme", "c'est super, je suis très contente". Le village sera le départ de l'avant-dernière étape du Tour, Castelnau-Magnoac-Cahors. Le départ partira devant l'église, descendra vers le cimetière pour rejoindre la route d'Auch (Gers). La grande place au cœur de la commune connaîtra une effervescence inhabituelle. "Tout se passera ici. Ce sera une fête conviviale pour Castelnau", explique Francis Abadie, l'adjoint au maire de la ville. A Castelnau-Magnoac, on a plutôt l'habitude d'encourager les rugbymen. Mais ici, on aime aussi le vélo et on se remémore les dates importantes liées au Tour de France. Le village y gagnera aussi en notoriété, un beau coup de projecteur sur son patrimoine. En quittant Castelnau-Magnoac, le peloton profitera d'une vue imprenable sur les Pyrénées.