Traces médiévales dans le Limousin (1/4) : un village du XVème siècle recréé à Saint-Julien-aux-Bois

A l'extrême limite de la Corrèze et du Cantal, c'est comme si rien n'avait changé depuis six siècles. Le village médiéval du Puy d'Arrel, à Saint-Julien-aux-Bois, a été entièrement bâti par son propriétaire fasciné par la vie paysanne au Moyen Âge. Ici, le plus incroyable, c'est que chaque bâtisse a réellement existé. Les bâtiments ont été remontés pierres par pierres et des chemins creux ont été créés. Quels matériaux Pierre Gire a-t-il utilisé pour recréer son village ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.