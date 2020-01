Traces médiévales dans le Limousin (4/4) : l’art de la calligraphie, l'héritage des moines copistes

Comme de nombreuses abbayes bâties à l'époque romane, celle d'Aubazine consacrait une partie de son activité aux livres et à l'écriture. Aujourd'hui, ce lieu tenu par Sœur Christophora continue d'inspirer les calligraphes. Ces derniers y font des livres ou des calendriers pour les offices. Avant chaque pratique, la préparation est la même qu'il y a 900 ans : une plume d'oie pour écrire et une mine de plomb pour être le plus droit possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.