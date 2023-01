Tracteurs, une passion qui se transmet

Dans les rues du petit village de Vaux-en-Amiénois (Somme), on a l'habitude de le voir passer et tout le monde se dit alors : "Tiens, Damien a encore trouvé un tracteur à retaper". Damien Prévot, 23 ans, est collectionneur de vieux tracteurs. Il parcourt toute la région pour aller dénicher ces vieilles carcasses des années 50 ou 60. Mais Damien n'est pas seul. En effet, sa passion lui vient de son père, Olivier Prévot. Un jour, il achète un tracteur pour se souvenir de son enfance. "J'ai grandi avec mes parents dans les fermes avec un tracteur. J'ai appris à conduire avec mon père. Je cherchais absolument un tracteur à rénover", nous raconte-t-il. Et là, il a douze tracteurs aujourd'hui dans sa collection. À chaque fois, il faut démonter le vieux tracteur pour mieux le réparer. "Ils ont vie ces tracteurs, ils ont une histoire donc c'est important de conserver le patrimoine", confie Damien. Effectivement, ces tracteurs racontent les premiers labours, le développement des fermes dans la région, la vie des paysans. Sur les photos de cette famille, on voit trois générations, toujours avec un tracteur. Le lien qui les unit est fait de beaucoup de complicité et d'un peu de moquerie. La collection s'agrandit année après année. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Ajili, C. Yzerman