La tradition des Catherinettes est perpétuellement fêtée

A la Sainte-Catherine, le traditionnel défilé de chapeaux verts et jaunes est de rigueur. Dans d'autres régions comme Beyren-lès-Sierck, les arboriculteurs célèbrent cette fête en s'appliquant pour creuser des trous pour leur plantation. En effet le mois de novembre est la période idéale pour planter de jeunes pousses.