Tradition de Noël : à 88 ans, Ginette continue de sonner les cloches

Le clocher de Barriac joue une musique inhabituelle depuis quelques jours. C'est un carillon actionné par une "jeune fille" de 88 ans. Elle y met tout son cœur et ça ne date pas d'hier. Ginette Triadou monte cet escalier raide comme une échelle depuis 40 ans. Jouer de ce carillon un peu particulier nécessite une petite préparation. Il faut relier les clochettes. Depuis le 13 décembre, Ginette sonne les Nadalets, une tradition occitane qui précède Noël et qui rappelle des souvenirs aux habitants du village. "C'est un souvenir d'enfance qui remonte comme une bouffée de chaleur" ; "Tous les enfants viendraient aider et c'était pour nous l'occasion de s'amuser", confient certains. Aujourd'hui encore, les enfants sont présents. Et c'est Mathieu qui fait la leçon. "Je tire la corde vers le bas et je la laisse remonter d'elle-même. Après, je la reprends et je la retire", explique-t-il. Le 25 décembre, Ginette jouera du carillon douze fois. Elle achèvera aussi le cycle des Nadalets et donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau Noël. TF1 | Reportage R. Michel, M Larradet