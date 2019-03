La tradition de la "tue-cochon" au Pont-de-Montvert

La dégustation du saucisson maison fait le bonheur des habitants de la commune du Pont-de-Montvert, après en avoir façonné toute la journée. Un savoir-faire et de bons amis sont indispensables pour faire la "tue-cochon". C'est une tradition qui consiste à abattre un cochon de la ferme tous les ans. En Lozère, à 900 mètres d'altitude, le climat froid et sec est idéal pour conserver la charcuterie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.