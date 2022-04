Traditions de Pâques : l’agneau des Cévennes

L'hiver à peine fini, Pierre-Thibault mène chaque jour ses brebis au pâturage à l'ombre de la châtaignerais familiale, aux confins de l’Ardèche et de la Lozère. Gourmande, elle remplace machines et hommes. Depuis des générations, châtaignes et brebis sont complémentaires. Cela permet à la famille de vivre sur l'exploitation. Pour porter le label "Agneau de Lozère", quelques règles sont à respecter : une seule race est admise, la blanche du Massif central. Une race locale et rustique, adaptée aux sols caillouteux et aux rudesses de l'hiver. Ici, le mode d'élevage est inspiré du bon sens paysan. Ils sont ainsi une soixantaine d'éleveurs à produire 10 000 agneaux de Lozère par an. Chaque bête est identifiée dès sa naissance. Ce qui rend l'agneau de Lozère inimitable, c'est aussi l'alimentation de sa mère : pâturage durant une grande partie de l'année et fourrage et céréale de la ferme le reste du temps. Et voici un plat que le chef étoilé Cyril Attrazic, enfant du pays de Lozère, aime mettre en valeur simplement : une fleur variée, des produits nobles et locaux et l'agneau de Lozère. Laissez cuire à 90 °C toute la nuit, fondant et arôme garantis. TF1 | Reportage A. Hanout, T. Marquez