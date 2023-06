Traditions de Provence, un air de jeunesse

C'est une tradition à la Pentecôte quand le plateau de la Petite Crau (Bouches-du-Rhône), au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence, s'anime. Des centaines de moutons s'apprêtent à défiler, accompagnés par des bergers un peu particuliers, les enfants de la commune. Cette fête est un symbole à Saint-Rémy. Elle se prépare quelques jours avant dans quelques familles. Ces cousines, Clémence et Léonie, s'apprêtent à défiler et découvrent aujourd'hui plusieurs costumes traditionnels. Le costume d'Arlésienne est dans leur famille depuis cinq générations. Dans cette famille saint-rémoise, les traditions ce n'est pas qu'une histoire de femmes et le costume n'est pas qu'un folklore. Ce jour-là, ce n'est pas le costume de l'Arlésienne que les filles vont essayer car elles sont encore trop jeunes. C'est le costume de travail. Elles le porteront pour la fête dans quelques jours. C'est une tradition que les groupes provençaux de la commune préparent, les plus anciens comme les plus jeunes. TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara, E. Bonnot