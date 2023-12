Trafic de drogue : lutte renforcée dans les ports

C'est un conteneur qui a attiré l'attention des douaniers. Sa provenance est suspecte : La Havane à Cuba. Un pays mondialement connu pour son implication dans le trafic de drogue international. Ce conteneur doit uniquement transporter la marchandise déclarée : des pièces automobiles. Mais les douaniers procèdent à un contrôle approfondi, car un doute subsiste. Aujourd'hui, les investigations n'ont rien donné, mais les prises record s'accumulent. Les douaniers ont récemment saisi, dans des cartons de bananes colombiennes, 416 kg de cocaïne dissimulées dans ces paquets verts. Valeurs estimées à la revente plus de 31 millions d'euros. Le tabac est également un marché illicite en vogue. Près de quatorze tonnes de contrebande ont été interceptées. L'activité du port de Dunkerque (Nord) a été multipliée par trois en dix ans, passant de 250 000 à 750 000 conteneurs par an. Une aubaine pour les trafiquants qui dissimulent leurs marchandises. Face à la menace grandissante, les douaniers renforcent leur surveillance. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman, G. Delobette, S. Bourgriou