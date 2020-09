Train à vapeur et musée des vieux outils : voyage dans le passé en Bourgogne

Pour attirer de plus en plus de touristes, la Bourgogne mise sur la tradition et le patrimoine. À deux pas de la gare de Bligny-sur-Ouche se situe l'atelier d'Henry David, transformé en musée des vieux outils. Les visiteurs peuvent y découvrir les métiers d'antan et la vie rurale d'avant 1950. À Anteuil, Jeanine Chanussot guide bénévolement les touristes et leur raconte des légendes d'autrefois. Les amoureux de train, eux, peuvent profiter d'une balade en locomotive à vapeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.