Train, avion... des règles plus favorables pour les voyageurs

Des vacances de rêves en bord de mer, ou dans les montagnes, si vous préférez le froid. Chaque année, vous êtes des millions à préparer vos vacances, et parfois à déchanter, comme Claire. Elle nous raconte : "J'avais acheté un circuit pour partir en Jordanie une dizaine de jours. Or une dizaine de jours avant le départ, on reçoit un mail en nous disant que le voyage était annulé et reporté". Le remboursement est refusé par l'agence. Parmi les mesures proposées par l'Union européenne, les remboursements devront être obligatoires sous deux semaines, une bonne nouvelle pour les clients. D'autres évolutions concernent les règlements avant le départ. Les acomptes seront moins élevés, et vous aurez plus de temps pour payer le solde. Les voyagistes sont prêts à s'adapter. À ce jour, ces mesures sont au stade de proposition. Elles devront être soumises au Parlement européen pour être définitivement voté. Il y a peu de chances qu'elles soient effectives dès l'été prochain. TF1 | Reportage D. Piereschi, A. Basar, I. Zabala