Train + avion, un billet unique pour faciliter vos voyages

Imaginez faire une seule réservation de Nantes à Rome en train et en avion, seulement avec des billets numériques. À partir d’aujourd’hui, c’est possible et c’est un gage de simplicité pour les voyageurs. "Si c’est bien fait et que c’est bien expliqué et communiqué aux utilisateurs, je pense que c’est une bonne initiative", affirme un Nantais. Le nouveau service gratuit devrait inciter les voyageurs à réserver simultanément leur billet de train en achetant leur billet d’avion : "C’est sûrement plus pratique, ça évite de faire un déplacement de la maison à ici pour retirer juste un billet de train" ; "Je pense que ça peut en plus m’inciter à prendre moins ma voiture et à utiliser plus le train". C’est aussi l’assurance d’un voyage tranquille pour Vincent Fontaine, directeur d’une agence de voyages. "En cas de retard du train à l’aller ou de l’avion au retour, on est pris en charge par, soit la SNCF, soit la compagnie aérienne pour un dédommagement, pour être protégé sur un autre train ou sur un autre vol, etc. Donc il y a une vraie prise en charge", explique-t-il. Attention, cette garantie est assurée entre la SNCF et douze compagnies aériennes. Les sociétés low-cost ne sont pas concernées par cette offre. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec