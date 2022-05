Train des Pignes : un voyage dans le temps

C'est une vieille dame bientôt centenaire, à la mécanique rutilante et transparente. Sur le quai de la gare de Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), la locomotive à vapeur de 1923 est en chauffe sous le regard de voyageurs admiratifs. Stéphane Faraut et Giuseppe Pollone se sont levés tôt pour préparer la machine. Ils sont bénévoles et ils ont participé pendant quatre ans à la restauration de la locomotive. Ils sont au petit soin pour leur bébé. Le train siffle le départ d'un voyage dans le temps, en crachant sa fumée noire à travers les paysages montagneux du haut pays niçois. Dans les voitures d'époque, le confort est sommaire, mais qu'importe. A 40 km/h les voyageurs sont plongés dans l'ambiance d'antan. À l'avant, ça secoue et il fait chaud. Les chauffeurs et les mécaniciens s'activent pour charger le charbon tout en gardant un œil sur la pression de la chaudière. La vieille dame demande beaucoup d'attention. Le train emprunte une ancienne ligne de chemin de fer construite au début du XXe siècle. TF1 | Reportage V. Capus, D. Guido, D. Laborde