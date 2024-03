Train Intercités : à l'atelier pour éviter les retards

Ce sont les plus anciennes locomotives du pays : 1979 pour celle-ci, 1980 pour celle-là. Elles tractent les trains de nuit (les Intercités) et elles sont très souvent en réparation à cause de chocs avec des sangliers. En ce moment, c'est l’hécatombe : presque un choc par jour en moyenne. Et quand ce ne sont pas les animaux, c'est l'électronique qui s'en mêle. Souvenez-vous, mi-janvier, un train entre Paris et Clermont-Ferrand avait subi 11h de retard à cause d'une locomotive soudainement en panne. À l'époque, il s'agissait d'un problème avec le pantographe, cet appareil qui connecte le train aux câbles électriques, le pire qui puisse arriver. Pour réagir plus vite, la SNCF assure consacrer cette année plus de moyens pour ces vieilles locomotives. Il faudra attendre 2027 pour que ces trains soient tous remplacés par de nouveaux flambants neufs sur les lignes Paris-Toulouse et Paris-Clermont. Ces vieilles locomotives continueront malgré tout leur vie, pour les trains de nuit notamment. TF1 | Reportage P. Gallaccio, B. Sisco